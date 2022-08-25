МИД России пошутил по поводу видео с пьяным охранником посольства США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД России опубликовал в своем Телеграм-канале видео с нетрезвым охранником посольства Соединенных Штатов и в шутку призвал Госдеп США "доплачивать сотрудникам за невыносимые условия работы".

"Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы. Борьба с нами - дело изматывающее", - прокомментировали видеоролик в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в интернете появилось видео, как сотрудник посольства Соединенных Штатов в Москве - Наварро Николас Сторми - с большими сложностями и приключениями добрался до здания американской дипмиссии. Очевидно, мужчина был сильно пьян. Камера видеонаблюдения засняла инцидент, когда Сторми падал на асфальт в грязь и несколько раз чуть не получил серьезные травмы. Также он едва не попал под колеса автомобиля.

Также ранее в социальных сетях появились фотографии, где военно-морской атташе посольства США в Москве и капитан первого ранга Дэйл Сэмуэл показывает средний палец. То из окна машины, то верхом на велосипеде сотрудник иностранной дипмиссии нагло демонстрировал свое неуважение к окружающим.