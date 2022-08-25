Самолет-разведчик НАТО пролетел над акваторией Черного моря

Самолет-разведчик НАТО кружил над Черным морем недалеко от Крымского моста. Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет-разведчик НАТО кружил недалеко от Крымского моста в среду 24 августа. Полет зафиксировал сервис отслеживания полетов Flightradar.

По данным сервиса, самолет Boeing RC-135W, относящийся к королевским военно-воздушным силам Великобритании, сделал один круг над Черным морем в зоне, находящейся напротив Крымского моста, и улетел в сторону Румынии. Через несколько часов тот же самолет НАТО вылетел в сторону Керченского пролива.

Напомним, российское Минобороны сообщило, что 15 августа 2022 года самолет Великобритании нарушил госграницу России. Действиями экипажа МиГ-31бм иностранный самолет был вытеснен за пределы территории РФ.

Ранее над Мелитополем сбили украинский разведывательный беспилотник.

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