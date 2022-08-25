Путин поручил расширить ипотечную программу по строительству индивидуальных домов

Путин поручил расширить ипотечную программу по индивидуальному строительству. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил расширить ипотечную программу по строительству индивидуального жилья. Такое поручение Путин дал по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации, которое прошло 21 июня. Список поручений опубликован на официальном сайте Кремля, он доступен здесь.

Речь идет о строительстве жилья, которое граждане осуществляют самостоятельно. Предложения по расширению ипотечной программы должны в целях развития индивидуального жилищного строительства должны быть представлены до 10 сентября 2022 года, согласно поручению президента.

Также Путин поручил наделить субъектов РФ правом устанавливать возможность предоставления земельных участков для индивидуального строительства жилья.

Напомним, в мае 2022 года заммэра Бочкарев заявил, что годовой план по вводу жилья в Москве выполнен почти наполовину. За четыре месяца осуществлено 42% запланированных работ.

Тем временем более 30 тысяч россиян воспользовалось сервисом «Цифровое строительство».

Также сообщалось, что первые шесть домов нового жилого комплекса в Мариуполе сдадут в октябре. Строительство жилья продолжается ударными темпами.