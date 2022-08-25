В Горловке локализовали пожар на химзаводе «Стирол»

В Горловке МЧС ликвидирует пожар на химическом заводе. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар на химическом заводе «Стирол» в Горловке, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ в четверг 25 августа, локализовали сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники пожарно-спасательного отряда г. Горловка локализовали возгорание трансформаторной подстанции на территории ГП «Стирол», - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пожар при помощи «пенной атаки» был локализован в 19.42.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Напомним, в четверг 25 августа под огонь ВСУ попали заводы «Трансаммиак» и «Стирол» в Горловке. На территории предприятий зафиксированы возгорания. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

«В результате обстрела со стороны ВСУ на территории ГП «Стирол» горит трансформаторная подстанция 110 кВт, на территории ГП «Трансаммиак» горит кровля здания», - сообщил Приходько.

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