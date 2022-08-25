Роскомнадзор по требованию генпрокуратуры заблокировал новостной агрегатор The True Story

Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story по требованию Генпрокуратуры. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Новостной агрегатор The True Story заблокирован Роскомнадзором. Об этом в четверг 25 августа сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие сервисы ведомства.

Сообщается, что доступ к сайту, который был запущен бывшим главой сервиса «Яндекс Новости» Львом Гершензоном 22 августа, ограничен по требованию Генеральной прокуратуры. Ограничения наложены в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к незаконным действиям, таким как массовые беспорядки, экстремизм, участие в неразрешенных массовых акциях.

Ранее сообщалось, что компания «Яндекс» намерена отказаться от новостного агрегатора и будет развивать в качестве новой главной страницы ya.ru. Информацию об этом распространила сама IT-компания.

Пользователей сервисов Яндекса ждут изменения. Компания после завершения сделки по продаже Дзена и Новостей переедет на новую главную страницу— ya.ru. Теперь это станет основной точкой доступа к Почте, личному кабинету пользователя Яндекс ID, и другим сервисам.