Daily Mail: У британцев нет денег на размещение украинских беженцев

Британцы начинают массово отказываться от украинских беженцев по экономическим соображениям. Фото: REUTERS

Британские семьи отказываются от участия в правительственной программе по размещению украинских беженцев. Об этом заявила четверть британских семей, участвующих в программе. Причиной такого решения британцы называют недостаток денег, рост инфляции и огромные счета за электричество, пишет в четверг 25 августа издание Daily Mail.

«Это оказалось намного труднее, чем мы думали», - рассказали британцы-«спонсоры» изданию.

Также сообщается, что на фоне экономического кризиса в стране государство задерживает выплату ежемесячных субсидий за каждую принятую украинскую семью, и британцам приходится тратить на беженцев тысячи фунтов из собственных средств. Кроме того, между британцами и украинцами часто возникает недопонимание из-за языкового барьера и культурных различий.

Ранее министр по делам беженцев Британии признал неготовность страны к притоку украинцев.

Также сообщалось, что британцы предлагают украинкам жилье в обмен на интим. Многие беженки жалуются на домогательства со стороны одиноких английских мужчин.

В то же время украинские беженцы готовятся подать коллективные иски против главы МВД Британии.