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В мире25 августа 2022 19:16

Daily Mail: У британцев нет денег на размещение украинских беженцев

Британские «спонсоры» признаются, что заботиться об иммигрантах оказалось намного труднее, чем они думали
Мария ПАВЛОВА
Британцы начинают массово отказываться от украинских беженцев по экономическим соображениям.

Британцы начинают массово отказываться от украинских беженцев по экономическим соображениям.

Фото: REUTERS

Британские семьи отказываются от участия в правительственной программе по размещению украинских беженцев. Об этом заявила четверть британских семей, участвующих в программе. Причиной такого решения британцы называют недостаток денег, рост инфляции и огромные счета за электричество, пишет в четверг 25 августа издание Daily Mail.

«Это оказалось намного труднее, чем мы думали», - рассказали британцы-«спонсоры» изданию.

Также сообщается, что на фоне экономического кризиса в стране государство задерживает выплату ежемесячных субсидий за каждую принятую украинскую семью, и британцам приходится тратить на беженцев тысячи фунтов из собственных средств. Кроме того, между британцами и украинцами часто возникает недопонимание из-за языкового барьера и культурных различий.

Ранее министр по делам беженцев Британии признал неготовность страны к притоку украинцев.

Также сообщалось, что британцы предлагают украинкам жилье в обмен на интим. Многие беженки жалуются на домогательства со стороны одиноких английских мужчин.

В то же время украинские беженцы готовятся подать коллективные иски против главы МВД Британии.