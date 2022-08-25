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В мире25 августа 2022 19:31

Танкер, идущий из России в Грецию, столкнулся с катером в Дарданеллах

При столкновении судов пострадали два человека
Мария ПАВЛОВА
Турецкий танкер столкнулся с катером в Дарданеллах.

Турецкий танкер столкнулся с катером в Дарданеллах.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Турецкий танкер, который шел из России в Грецию, столкнулся с другим судном в проливе Дарданеллы в четверг 25 августа. Об этом сообщает Служба береговой охраны Турции.

Речь идет о катере, на борту которого находились два человека. Обстоятельства, при которых катер столкнулся со 140-метровым танкером, выясняются. Сообщается о как минимум двоих пострадавших в результате столкновения.

В пресс-службе ведомства сообщили, что к месту аварии направлены буксиры.

Ранее в Прикамье катер с 25 пассажирами ночью столкнулся с сухогрузом-лесовозом. Следователям пришлось разыскивать пьяного капитана, который покинул судно.

В Саратове корабль и катер столкнулись на Волге, пострадала девушка.

Тем временем в Татарстане самолет упал в реку Мензеля. Пилота вытащил из воды проплывавший мимо владелец моторной лодки.

Также сообщалось, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на пляж Финского залива в Петербурге.