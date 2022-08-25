Танкер, идущий из России в Грецию, столкнулся с катером в Дарданеллах

Турецкий танкер столкнулся с катером в Дарданеллах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Турецкий танкер, который шел из России в Грецию, столкнулся с другим судном в проливе Дарданеллы в четверг 25 августа. Об этом сообщает Служба береговой охраны Турции.

Речь идет о катере, на борту которого находились два человека. Обстоятельства, при которых катер столкнулся со 140-метровым танкером, выясняются. Сообщается о как минимум двоих пострадавших в результате столкновения.

В пресс-службе ведомства сообщили, что к месту аварии направлены буксиры.

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