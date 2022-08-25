I Международный конкурс юных пианистов имени Сергея Рахманинова пройдет в Великом Новгороде

Денис Мацуев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Творчество известного пианиста Дениса Мацуева неразрывно связано традициями легендарной русской фортепианной школы и глубиной художественных интерпретаций. На ведущей сценической площадке региона в исполнении музыканта прозвучат произведения Сергея Рахманинова – прелюдия соль минор и этюд-картина ля минор, а также фортепианные циклы П.И. Чайковского «Времена года» и М.П. Мусоргского «Картинки с выставки».

Конкурс юных пианистов станет спутником Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова и пройдет в Великом Новгороде в 2023 году.

Это мероприятие станет одним из ключевых событий празднования 150-летия со дня рождения выдающегося русского пианиста, композитора и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова.

«Новгородская земля – без преувеличения, колыбель русских гениев. Среди великих имен, прославивших Новгородскую землю, имя Сергея Васильевича Рахманинова занимает особое место. Рахманинов – это наше все, это гордость и достояние русской культуры. Именно в Новгородской губернии композитор провел свои детские годы, получил первые яркие музыкальные впечатления. Новгородские традиции во многом сформировали его музыкальный вкус, а отголоски звучания колоколов Софийского собора слышны в его сочинениях», – рассказал Андрей Никитин о причинах, которые побудили его инициировать проведение музыкального конкурса.

Действительно, конкурс учрежден по инициативе Губернатора Новгородской области Андрея Никитина, Правительства Новгородской области и пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

«Мы все с нетерпением ждем и готовимся к юбилею Рахманинова. И в следующем году Новгородская область станет одним из центральных регионов празднования. Уверен, конкурс станет знаковым событием юбилейных празднеств, а для многих юных талантов - достойной стартовой площадкой», – прокомментировал Андрей Никитин предстоящее в следующем году знаковое событие музыкальной жизни России.