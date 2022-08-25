Пушилин и Кириенко передали 86 беспилотников центру имени Владимира Жоги в ДНР

Денис Пушилин и Сергей Кириенко передали беспилотники центру имени Владимира Жоги. Фото: REUTERS

Глава ДНР Денис Пушилин и заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко передали 86 беспилотных летательных аппаратов учебному центру имени Владимира Жоги. Речь идет о центре, где производится обучение управлению БПЛА.

«Совместно с заместителем руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко передали учебному центру по управлению БПЛА имени Владимира Жоги 86 беспилотных летательных аппаратов от Общероссийского народного фронта», - написал Пушилин в своем Telegram в четверг 25 августа, отметив, что в республике большое внимание уделяется современным методам ведения борьбы, в том числе и использованию беспилотных летательных аппаратов.

Пушилин поблагодарил россиян за помощь.

Ранее сайт KP.RU писал, что в районе Попасной представители Народного фронта доставили на передовую бойцам 100-й бригады Народной милиции ДНР технику и амуницию, закупленную на средства, собранные на сайте «Все для Победы!». Военнослужащие получили новые рации, квадрокоптеры, тепловизоры, лекарства, каски, бронежилеты, аккумуляторы и многое другое. Парням также передали письма со словами поддержки от граждан России.

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