Полянский: визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в конце августа - начале сентября 2022 года Фото: REUTERS

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может посетить Запорожскую АЭС в конце августа - начале сентября 2022 года.

"Я думаю, что он [визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС] состоится в ближайшее время: в конце августа - начале сентября", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ожидает, что визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября 2022 года, если не помешают "посторонние факторы".

До этого заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что делегация МАГАТЭ не может посетить Запорожскую АЭС, пока украинская сторона не прекратит обстрелы.

Напомним, в МИД России также заявили, что Украина нарушает главный принцип МАГАТЭ, обстреливая ядерные объекты. В дипломатическом ведомстве отметили, что Россия крайне заинтересована в организации визита делегации международной организации на Запорожскую АЭС, поэтому будет всячески способствовать визиту в самое ближайшее время.