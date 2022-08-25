Пропавшая звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей предчувствовала свою смерть Фото: Соцсети

В Петербурге нашли мертвой звезду «Дома-2» 28-летнюю Анастасию Кочервей. Сейчас следователи ждут на опознание родителей Анастасии, которые живут в Краснодарском крае. Они отказываются верить в гибель дочери и не спешат с приездом в Петербург.

Друзья звезды "Дома-2" поделились с "КП-Петербург" странностями, которые предшествовали исчезновению Насти. Так, стало известно, что за два года до смерти экстрасенс Никита Турчин, как он утверждает, предсказал смерть Насти. Но тогда в это никто не поверил.

- Это был ее день рождения, - вспоминает Турчин. – Мы сидели в ресторане, и я вдруг ей сказал: "Я чувствую, что ты скоро умрешь. Будто убийство какое-то, связано это будет с водой".

Сейчас друзья разбирают последний пост Анастасии в соцсетях, в котором красавица намекает, что кто-то желает ей смерти: "Они роют яму душе моей. Но ты, господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня".

"В наш последний разговор Настя записала голосовое сообщение. Мы должны были встретиться с ней в Петербурге. Она сказала, что хочет что-то рассказать. Хотела поделиться тем, что нельзя было говорить по телефону. В тот момент у нее дрожал голос, она была в слезах. Было очень страшно за нее. Я спросил: «Могу ли я чем-то помочь?» Но она сказала, что помочь уже невозможно. При этом она использовала такую фразу: «Если я умру, знай, что я тебе была благодарна». Она предчувствовала свою смерть или ей намекнули, что она скоро умрет", - делится Никита Турчин.