Мещанский районный суд заочно арестовал россиянку Светлану Тимофееву по делу о получении секретных данных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мещанский суд Москвы инициировал заочный арест россиянки Светланы Тимофеевой, обвиняемой в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.

Как пишет ТАСС, обвиняемая объявлена в международный розыск".

По данным издания РБК, речь идет о фотографе-блогере Светлане Тимофеевой, которую задержали в Албании. Как пишет издание, обвиняемая в России публиковала в своих блогах репортажи о действующих и заброшенных заводах, фабриках, социальных учреждениях, расформированных войсковых частях, бункерах, запретных зонах.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны Албании сообщили, что в субботу, 20 августа, в центральной части страны были задержаны несколько человек. Ими оказались двое россиян и один украинец. По данным военного ведомства, эти люди якобы пытались проникнуть на некое военное предприятие.

До этого сообщалось, что в Эстонии в поезде из Нарвы в Талин задержали съемочную группу "Известий". В чем именно обвиняют журналистов - неизвестно. По данным издания, речь идет о корреспонденте Ксении Солдатовой и операторе Дмитрии Тимофееве. Известно, что журналисты отправились в Эстонию в командировку для подготовки материалов.