Турэксперты перечислили направления для отдыха в ноябре Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году самыми популярными направлениями поездок по России стали Ялта, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Кисловодск. Этой осенью расклад может поменяться из-за закрытых аэропортов по югу страны. Например, в Крым сейчас можно добраться только поездом или машиной, что для многих очень утомительно.

Но стоит рассмотреть другие варианты для путешествий, не менее интересные. Турэксперты дали советы, куда отправиться в отпуск в ноябре. Казалось бы, месяц непопулярный для отдыха, но это не так, главное правильно выбрать направление.

Самый популярный вариант – Турция: виза сюда не нужна, а к оплате принимают карты «Мир». Так что русский турист чувствует себя здесь комфортно, а если повезет с погодой, то в конце октября – начале ноября даже можно купаться. Самое теплое в Турции море – в Анталье и Алании.

Стамбул в 2022 году стал стремительно набирать популярность – это настоящий перекресток мира, где сталкиваются византийское и многовековое мусульманское наследие. А еще там отличный шоппинг. Билет из Москвы туда и обратно обойдется в 23 тысячи рублей, сообщает сайт mk.ru.

Но в современных реалиях все больше людей выбирают внутренний туризм. Золотую осень в это время можно застать в Ленинградской или Псковской областях, а в Крыму или Краснодарском крае попасть на окончание бархатного сезона.

Ноябрь отличное время оценить природные красоты Сочи. Съездить на Агурские водопады – поездка обойдется в 300-400 рублей. Осмотреть окрестности Сочи, олимпийские объекты, дачу Сталина.

Спадет жара и в Дагестане, а значит можно устроить гастрономический туризм, ведь в летний зной совсем не хочется пробовать местное вино и налегать на мясо. А еще, конечно же, посетить знаменитые бархан Сарыкум, Сулакский каньон и ГЭС, аулы Гоцатль и Хунзах, водопад Тобот, крепость Нарын-Кала в Дербенте. Подобные туры стартуют от 40 тысяч рублей.

Ценителям российского виноделия подойдет Крым, Краснодарский край, долина Дона, нижние регионы Волги или даже в Дагестан.

Но такое удовольствие не из дешевых. Винные туры стартуют от 73 тысяч рублей.