Гарик Сукачев отреагировал на долг почти в 700 тысяч рублей ЖКХ Фото: Иван МАКЕЕВ

Среди звезд множество должников, которые нехотя платят за коммуналку. В их список попал известный певец Гарик Сукачев. Ему насчитали задолженность на полмиллиона рублей и дело даже дошло до суда, но артист решил отреагировать на происходящее.

Теперь, возможно, судебный процесс не состоится. Такой прогноз сделал юрист ТСЖ, которое обратилось в суд.

Как сообщает сайт mk.ru, документ в Таганский районный суд поступил еще в середине лета. В бумагах значилось, что Гарик Сукачев не платит за помещение и коммуналку уже три года. За это время набежало 514 тысяч 723 рубля и пеней в 179 тысяч 730 рублей.

Жилой комплекс, где проживает артист, находится в центре Москвы, на Серебрянической набережной. Цены на квартиры тут стартуют от 150 млн рублей.

Артист почему-то решил не замечать счета и вот итог: спор дошел до суда. Но на первое же заседание, назначенное 25 августа, знаменитость не явился.

Зато юрист, представляющий интересы ТСЖ, заявил, что певец готов погасить свои долги и не доводить до судебного решения.