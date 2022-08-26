Муниципалитет города Гааги хочет добиться временного исключения из санкций ЕС против России Фото: REUTERS

Муниципалитет города Гааги хочет добиться временного исключения из санкций ЕС против России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо члена муниципалитета Саскии Брёйнес, направленном городскому совету.

Как отмечается в тексте, текущим поставщиком газа для муниципалитета является "Газпром". Однако санкции, введенные ЕС в отношении РФ, предусматривают, что правительства и другие государственные учреждения расторгнут контракты с российскими компаниями к 10 октября 2022 года. Это означает, что Гаага должна найти альтернативу существующему соглашению с "Газпромом".

Брёйнес отметила, что конкурсы были проведены в июне и июле 2022 года, однако потенциальных поставщиков найти так и не удалось.

Ранее была раскрыта единственная причина роста цены на газ в Европе. Также аналитик Демидов допустил рост цены на газ в Европе до 4 тысяч долларов в ноябре 2022 года.

Также ранее стало известно, что лидером по величине цен на газ в Европе стали Нидерланды. Страна всего за несколько недель смогла стать первой в этом рейтинге.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.