Президент США Джо Байден посетит ГА ООН в сентябре 2022 года Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден в сентябре отправится в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"18 сентября президент Байден отправится в Нью-Йорк. В понедельник, 19 сентября, и во вторник, 20 сентября, президент примет участие в 77-й сессии ГА ООН", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, которая пройдет в сентябре этого года. Соответствующее распоряжение подписал российский лидер Владимир Путин. Всего в состав делегации от РФ вошли пять человек.

Тем временем представитель постпредства США ответил на вопрос о визе министра иностранных дел РФ Сергею Лаврову для участия в работе Генассамблеи ООН. По его словам, Соединенные Штаты, учитывая соглашения, должны содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН.

Напомним, Генассамблея ООН пройдет с 20 по 26 сентября 2022.