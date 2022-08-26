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Политика25 августа 2022 22:05

Сенатор Джабаров заявил, что все точки обстрелов Запорожской АЭС будут подавлены

25 августа два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Сенатор Джабаров заявил, что все точки обстрелов Запорожской АЭС будут подавлены

Сенатор Джабаров заявил, что все точки обстрелов Запорожской АЭС будут подавлены

Фото: REUTERS

Сенатор, замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС.

"Уверен, что военные обойдутся без наших советов и знают, что делают. Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в четверг 25 августа два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ. Член главного совета администрации Запорожской области Рогов назвал обстрелы ЗАЭС геноцидом.

Также в Госдуме заявили, что защита Запорожской АЭС обеспечивается благодаря российским военным и назвали атаки на ЗАЭС нарушением международного права.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.