Сенатор Джабаров заявил, что все точки обстрелов Запорожской АЭС будут подавлены Фото: REUTERS

Сенатор, замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС.

"Уверен, что военные обойдутся без наших советов и знают, что делают. Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в четверг 25 августа два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ. Член главного совета администрации Запорожской области Рогов назвал обстрелы ЗАЭС геноцидом.

Также в Госдуме заявили, что защита Запорожской АЭС обеспечивается благодаря российским военным и назвали атаки на ЗАЭС нарушением международного права.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.