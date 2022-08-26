Siemens Energy прокомментировала слова главы МИД Канады Жоли о передаче турбин для «Северного потока» в Германию Фото: REUTERS

Компания Siemens Energy прокомментировала слова главы МИД Канады Мелани Жоли о передаче турбин для газопровода «Северный поток» в Германию

"Нового положения дел в связи с техническим обслуживанием или потенциальным статусом технического обслуживания турбин, связанных с "Северным потоком", нет. Объявление канадского министра иностранных дел является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного правительством Канады в июле на транспортировку, в целом, шести турбин для газопровода "Северный поток" в Германию. Одна из турбин находится в Мюльхайме уже несколько недель", - рассказали РИА Новости в компании.

Напомним, накануне министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сказал, что канадское правительство по-прежнему готово передать Германии пять оставшихся турбин для газопровода «Северный поток», которые находятся на ремонте в Монреале.

Как рассказывал сайт KP.RU, с турбиной Siemens для газопровода «Северный поток» происходят загадочные вещи. Она уже стояла на нашей станции «Портовая», исправно работала на радость немцам, а потом поехала на плановый ремонт в Канаду. Тут-то и началась катавасия.

Сначала она застряла там из-за санкций, введенных против России. Тогда Газпром вынужден был сократить поставки газа. В ответ из Европы посыпались угрозы и обвинения, что Россия использует газ, как оружие давления. Но немцы как-то договорились с канадцами и те все-таки привезли турбину… Подробнее читайте здесь