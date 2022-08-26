Bloomberg: Правительство Чехии предложило приостановить упрощенный визовый режим между ЕС и Россией Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что правительство Чехии предложило полностью приостановить действие упрощенного визового режима между ЕС и Россией, а также Белоруссией.

Как передает Bloomberg, если мера будет принята, то россияне и белорусы по-прежнему смогут подавать заявления на получение виз, однако для этого им понадобится большее число документов, время их рассмотрения увеличится, а визовый сбор вырастет с €35 до €80.

Отмечается, что в 2022 году Чехия председательствует в ЕС и вынесет предложение на обсуждение на неформальной встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдет в Праге.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель всячески отговаривает участников альянса от радикализма. Он заявил, что Брюссель не поддерживает идею полного запрета на выдачу виз гражданам России и призвал страны шенгенской зоны к большей избирательности в этом вопросе. Не осталась в стороне даже обычно равнодушная ко всему Организация Объединенных Наций, которая назвала предполагаемые визовые запреты в отношении российских граждан дискриминацией.

Стоит ли ждать железного занавеса, который на этот раз может опустить перед Россией Запад? Политолог Юрий Светов в эфире Радио «Комсомольская правда» поделился своим прогнозом.