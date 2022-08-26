Сенатор Ковитиди заявила, что народ Прибалтики «снесет» власти после уничтожения памятников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди выразила мнение, что жители Прибалтики рано или поздно "снесут" своих руководителей после уничтожения памятников воинам-освободителям.

"Народ Прибалтики рано или поздно снесет всех политиков, которые подняли руку на уничтожение 79-метрового обелиска памятника Освободителям, который был установлен в Риге", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, жители сделают это «в знак глубочайшей благодарности за Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками».

Как писал сайт KP.RU, в Польше несколько дней сносят этот монумент, а сам снос памятника стал частью широкой кампании Института национальной памяти по ликвидации коммунистических символов в Польше, начавшейся еще в 2015 году. По словам спикера института Рафаля Лешкевича, памятник в Бжеге стал 24-м из 60 монументов, подлежащих сносу.

Монумент изображает польско-советское братство по оружию. В бетоне можно увидеть изображение солдата Красной армии и армии Людовой. Местные власти намеревались снести памятник еще в апреле этого года, однако в бюджете города не было достаточно средств.