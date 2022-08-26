Рогов: в районе Запорожской АЭС загорелся лес Фото: REUTERS

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов заявил, что лесной пожар начался в районе Запорожской АЭС.

"В районе Запорожской АЭС горят леса. Сегодня на несколько часов без электроснабжения остались Энергодар, Мелитополь и Херсон. Это было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского. Нарушение, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередач", - написал он в своем Telegram-канале.

К посту прикреплены спутниковые снимки, на которых видно задымление местности недалеко от станции.

Напомним, в четверг 25 августа два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ. Член главного совета администрации Запорожской области Рогов назвал обстрелы ЗАЭС геноцидом.

Также в Госдуме заявили, что защита Запорожской АЭС обеспечивается благодаря российским военным и назвали атаки на ЗАЭС нарушением международного права.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.