«Ъ»: Mercedes-Benz продаёт свой завод в Подмосковье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Mercedes-Benz продаёт свой завод в Московской области, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

"Mercedes-Benz продает завод в России, рассказали источники "Ъ" в автопроме и на рынке недвижимости. Речь идет о площадке в подмосковном Есипово, принадлежащей "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус", где 20% у СП "Даймлер КамАЗ Рус", остальное - у головной Mercedes-Benz AG", - пишет газета.

Отмечается, что речь идёт о площадке в подмосковном Есипово.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, стало известно, что компания приняла решение продать представительство «Мерседес-Бенц Рус» вместе с недвижимостью, складскими запасами и правом на дистрибуцию. Купить российский офис сможет один из дилеров Mercedes-Benz, и называются четыре вероятных приобретателя: «Панавто», «Автодом», «Авилон» или «Мейджор». Не исключено, что будут устраиваться закрытые торги – некоторые дилеры уже подписали соглашение о неразглашении.

Кто купит дистрибуторство при разрешенном параллельном импорте и будет ли такой бизнес успешен? Будут ли к нам ввозиться автомобили Mercedes-Benz и сохранится ли их производство в Есипово? Этими и другими вопросами задается главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков. Подробнее читайте здесь