Лиз Трасс отказалась назвать Макрона другом Великобритании Фото: REUTERS

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в ходе теледебатов заявила, что на данный момент не ясно, является ли французский президент Эммануэль Макрон другом Британии.

Обоим кандидатам на пост премьер-министра страны был задан вопрос «президент Макрон — друг или враг?»

«Пока неясно... Если я стану премьер-министром, я буду судить его по поступкам, а не по словам», — приводит РИА Новости ответ Трасс со ссылкой на трансляцию Sky News.

Второй кандидат на пост премьера Риши Сунак, в свою очередь, назвал президента Франции другом королевства.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, грозный 2022 год Британия встречает в безвластии. Из-за многочисленных провалов во внешней и внутренней политике пока ещё действующего премьера Бориса Джонсона, 179 министров и высших чиновников его кабинета демонстративно подали в отставку. Как бы намекая, кто должен уйти следующим. Поэтому некогда популярный «царь Борис» доживает последние недели в статусе и.о. — и в Соединенном Королевстве третий раз за шесть лет повис в воздухе вопрос, кто же станет новым премьер-министром Великобритании: Лиз Трасс или Риши Сунак.