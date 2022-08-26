Зеленский назвал грядущую зиму самой сложной в истории страны из-за газа Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядущая зима станет самой сложной в истории страны из-за высоких цен на газ. Об этом пишет РИА Новости.

"А он (зимний период. — Прим. ред.) действительно будет самым сложным в нашей истории", — сказал он в обращении к народу.

Украинский лидер напомнил, что стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубометров и назвал ситуацию с газом "очень опасной и очень острой".

Это не первый раз , когда Зеленский заявлял, что Украине предстоит пережить "самую сложную зиму за все годы независимости". По его словам, в это время у Украины не будет продажи газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности страны.

Как писал сайт kp.ru, министр внутренних дел страны Украины Анатолий Могилев заявил, что стране грозит экономический коллапс из-за высоких цен на газ. По его мнению, рост стоимости голубого топлива может привести к подрыву жизнедеятельности многих предприятий и безработице.