Посольство России в Вашингтоне назвало фейком обвинения США в «военных преступлениях» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент США продолжает распространять фальшивую информацию о "созданных Москвой фильтрационных лагерях" в ДНР, заявило посольство России в Вашингтоне.

"Госдепартамент продолжает транслировать домыслы о якобы созданных нами в ДНР "фильтрационных лагерях", а также причастности Вооруженных Сил Российской Федерации к разрушению образовательных, медицинских учреждений и культурных объектов в ЛНР. Это является очередной фальшивкой, направленной на дискредитацию российской специальной военной операции", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

Дипломаты в очередной раз отметили, что Москва привержена соблюдению норм международного права, уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу о фактах грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права. Путин рассказал, что на территории, где проводится российская спецоперация, зафиксированы многочисленные факты нарушения норм гуманитарного права украинскими силовиками и националистическими формированиями.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.