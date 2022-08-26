Что произошло в ночь на 26 августа

Город Гаага в Нидерландах планирует попросить у Евросоюза освобождение от выполнения антироссийских санкций Фото: REUTERS

Муниципалитет города Гааги хочет добиться временного исключения из санкций ЕС против России, говорится в письме члена муниципалитета Саскии Брёйнес, направленном городскому совету.

Госдепартамент США продолжает распространять фальшивую информацию о "созданных Москвой фильтрационных лагерях" в ДНР, заявило посольство России в Вашингтоне. Дипломаты в очередной раз отметили, что Москва привержена соблюдению норм международного права, уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, отметил он.

Советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент заявили, что папа римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации.

Обозреватель Николя Готье заявил, что президент Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку его политика противоречит словам о "смерти мозга" НАТО.

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России до 2.039.758 человек. В том числе военнослужащих — 1.150.628. Подписанный президентом Указ вступает в силу с 1 января 2023 года. Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец объяснил, зачем нужен указ об увеличении числа военнослужащих армии России.

Глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что правительство Чехии предложило полностью приостановить действие упрощенного визового режима между ЕС и Россией, а также Белоруссией. Отмечается, что в 2022 году Чехия председательствует в ЕС и вынесет предложение на обсуждение на неформальной встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдет в Праге.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядущая зима станет самой сложной в истории страны из-за высоких цен на газ. Украинский лидер напомнил, что стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубометров и назвал ситуацию с газом "очень опасной и очень острой".

Несколько недель назад «Комсомольская правда» сообщила о том, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян готовятся сыграть пышную свадьбу. И вот счастливое событие, наконец, случилось: Павел и Зепюр официально стали мужем и женой. Минувшим днем 34-летний Прилучный и 26-летняя Брутян сказали друг другу «да» в окружении друзей и близких родственников. Свадьба прошла в ресторане на берегу озера.