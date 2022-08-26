Украинская армия выпустила десять ракет из системы HIMARS по Стаханову Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные обстреляли населенный пункт Стаханов, расположенные в Луганской Народной Республики (ЛНР), из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые были произведены в США. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04:30 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (десять ракет)», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства ЛНР.

В сообщении также говорится о том, что на данный момент уточняется информация о пострадавших в результате обстрела.

Напомним, днем ранее, 25 августа, в Министерстве обороны РФ заявили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили пять украинских беспилотников, а также 19 снарядов РСЗО HIMARS.