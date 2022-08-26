Россиянам объяснили порядок подачи заявления на увеличение размера пенсии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При желании отказаться от автоматического расчета пенсии и перейти на выплаты с учетом дополнительных документов необходимо подать заявление за месяц до выхода на пенсию. Об этом рассказала завкафедрой бухучета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.

«Как правило, работодатели, у которых есть соглашение с Пенсионным фондом, заблаговременно предоставляют сведения и копии документов сотрудников, которые планируют выход на пенсию, что позволяет ПФР заранее начать проверку пенсионных прав», - приводит агентство «Прайм» слова эксперта.

Петровская уточнила, что для этого, необходимо не раньше, чем за месяц до дня выхода на пенсию подать в территориальный орган Пенсионного фонда заявление, паспорт, трудовую книжку. Данное заявление можно подать лично и в электронном виде, оно будет рассматриваться до пяти рабочих дней, а уведомление о принятом решении можно будет получить через три дня.