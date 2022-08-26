Байден утверждает, что жители Китая "очень не уверены" в своем будущем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что население Китая очень не уверено в своем будущем.

«Китайцы очень, очень неуверенно смотрят в свое будущее. Китайский народ очень, очень неуверенно смотрит в свое будущее», - заявил глава Белого дома, выступая в минувший четверг, 25 августа, перед политическими сторонниками в Бетесде в штате Мэриленд.

Как передает пресс-пул Белого дома, американский президент также упомянул о своих частых контактах с председателем КНР Си Цзиньпином, а также раскритиковал сторонников бывшего американского лидера Дональда Трампа, которых Байден объединил его лозунгом «Сделать Америку снова великой».

«Мы видим сейчас у них крайнюю философию. Речь не только о Трампе, а обо всей философии. Я бы сказал, это что-то вроде полуфашизма», - заявил Байден.