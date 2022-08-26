"Челси" готовит трансфер футболиста "Динамо" Арсена Захаряна

Форвард "Динамо" Арсен Захарян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футбольный клуб "Челси" проявил интерес в покупке молодого талантливого игрока атаки московского "Динамо" Арсена Захаряна. Лондонцы готовы активировать опцию выкупа контракта футболиста у "бело-голубых", сообщает "КП-Спорт".

Информацию о возможном уезде в Англию Захаряна подтвердил в личных соцсетях Джанлука Ди Марцио. Над трансфером работает агент Рафаэла Пимента. При этом, в самом "Челси" пока что отказались от комментариев по поводу слухов о покупке Захаряна.

Отметим, что в прошлом сезоне 19-летний футболист сыграл 29 матчей за "Динамо" в чемпионате России, в которых забил 7 голов и сделал 6 передач. А в текущем первенстве Захарян сыграл в пяти поединках, забил 1 гол и сделал 2 голевых передачи.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что Черчесов вывел "Ференцварош" в Лигу Европы, Семак назвал причину Артема Дзюбы из "Зенита" и о том, что "Спартак" готовит новый иск Шамилю Газизову.