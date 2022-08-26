В Госдуме предложили освободить от уплаты взносов ИП, не получающих прибыль Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить от уплаты обязательных взносов индивидуальных предпринимателей, если их бизнес не приносит доход, но при этом человек параллельно работает по трудовому договору. Свое обращение парламентарий направил на имя главы Минфина Антона Силуанова.

Депутат подчеркивает, что в настоящий момент налоговое законодательство обязывает ИП ежегодно уплачивать фиксированные суммы взносов в фонды пенсионного и медицинского страхования. Этот фактор не зависит от дохода, который получает предприниматель.

Исключения в платежах делаются только для тех, кто проходит военную службу и находится в декретном отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, ребенком-инвалидом или пожилым человеком, старше восьмидесяти.

В случае же, если ИП работает параллельно по трудовому договору, то все взносы за сотрудника платит работодатель. Получается, что совершаются двойные платежи, при этом человек не извлекает дохода от своей деятельности.

- В части освобождения ИП, не осуществляющих предпринимательскую деятельность и не получивших прибыль, от уплаты обязательных взносов, — цитирует RT текст обращения.

В 2022 году речь идет о сумме более 43 тысяч рублей. В соответствии со ст.830 Налогового кодекса, ее предприниматель должен уплатить, если сумма дохода не превысила 300 тысяч рублей.

В середине августа вступила в силу еще одна поправка, затрагивающая родителей-предпринимателей. Им разрешат оплачивать услуги частного детского сада, оформленного на индивидуального предпринимателя из средств материнского капитала. До этого воспользоваться маткапиталом можно было только при оплате услуг организации, зарегистрированной как юрлицо, сообщает газета "Известия".

Оплата детских садов, кружков, секций и вузов является вторым по популярности направлением распоряжения маткапиталом, передает телеканал "360".