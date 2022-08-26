Определились все участники групповой стадии футбольной Лиги Европы

Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы состоится в Стамбуле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стал известен состав участников группового этапа Лиги Европы. Это - второй клубный турнир по значимости после Лиги Чемпионов. Ответные поединки прошли в четверг, 25 августа. На групповом турнире выступят 32 команды, сообщает "КП-Спорт".

В первой корзине - немало сильных команд, среди которых выделяется английский "МЮ" с Криштиану Роналду. В целом же первая корзина выглядит следующим образом: "Рома", "Лацио" (оба - Италия), "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" (оба - Англия), "Брага" (Португалия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Динамо" (Киев, Украина), "Олимпиакос" (Греция).

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет 26 августа в Стамбуле. Первые матчи в группах пройдут 8 сентября 2022 года, последний, шестой тур, запланирован на 3 ноября. Финал турнира пройдут 31 мая 2023 года.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что "Челси" готовит трансфер Арсена Захаряна, Карим Бензема признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА, а легендарный Андрей Канчельскис сказал, что получает пенсию от "Манчестер Юнайтед".