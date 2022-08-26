"Ференцварош" Станислава Черчесова вышел в групповую стадию Лиги Европы по сумме двух встреч

Черчесов вывел свою команду в Лигу Европы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Футбольный клуб "Ференцварош" по сумме двух матчей прошел в групповую стадию Лиги Европы. Команда, которую тренирует экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, прошла ирландский "Шемрок Роверс". В первой игре "Ференцварош" победил со счетом 4:0, в ответной - 1:0, сообщает "КП-Спорт".

Поединок, который прошел в Дублине 26 августа, завершился победой венгерского клуба со счетом 1:0 и единственный гол забил Эндрю Лайонс на 89-й минуте. При этом, "Шемрок Роверс" будет дальше играть в еврокубках и отправится в Лигу Конференций. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы и Лиги Конференций пройдет в Стамбуле 26 августа.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал про итоги квалификации Лиги Европы, выделяя самые яркие моменты этой стадии турнира, о возможном трансфере Арсена Захаряна в "Челси" и о причине ухода Артема Дзюбы из "Зенита" по версии тренера клуба Сергея Семака.