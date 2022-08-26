Попавшие в «черный список» Украины американцы обратилась с жалобой в Конгресс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа из 16 американских граждан, попавших в «черный список» Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Украины, обратилась в Конгресс США с требованием предпринять меры для защиты их прав и свободы слова. Данное письмо было опубликовано на сайте вашингтонского Института Шиллера.

«Черный список» Украины был опубликован 14 июля 2022 года. Попавшие в список американцы написали в обращении к Конгрессу США, что Киев обвинил их в продвижении «российской пропаганды», назвав их «информационными террористами» и «военными преступниками».

При этом попавшие в список американцы напомнили, что ЦПД финансируется американским правительством, потребовав от Конгресса США «расследовать финансирование данного зарубежного госагентства и его роль в создании прямой угрозы правам и безопасности американских граждан».

Письмо было отправлено председателям и видным членам комитетов по иностранным делам, а также судебной власти и разведке Палаты представителей и Сената США. В сам «черный список» ЦПД Украины были включены имена 72 физических лиц, в том числе из США, Германии, Франции и Китая.