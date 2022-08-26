Назван риск, который подстерегает рубль в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2023 году на курс рубля окажут давление новые факторы, среди которых восстановление импорта. Об этом рассказал начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

Специалист отметил, что восстановление импорта поспособствует колебанию российской валюты, а также свое влияние окажет дальнейшее смягчение процентной политики Центробанка России и настроения глобальных инвесторов. Кроме того, Кравченко отметил, что интерес к российскому валютному рынку сократился на фоне сохраняющихся ограничений для нерезидентов.

По его словам, со следующего года начнется реализация ключевого риска для российской валюты - положительного сальдо по счету торговых операций и сокращения экспорта. Как он уточнил, в долгосрочной перспективе от этого можно ожидать усиления давления на рубль.

«Все основные факторы поддержки уже играют на стороне рубля, и на более существенную помощь российской валюте вряд ли стоит рассчитывать», - приводит «Прайм» слова эксперта.