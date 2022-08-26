Эксперт дала советы, как бороться с «компьютерной шей» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преподаватель курса «Здоровая спина» в АНО Всероссийская социально-образовательная организация «Учусь в сети» Татьяна Абдулина назвала признаки «компьютерной шеи».

С это явление знакомо многим людям, которые много часов в день проводят за компьютером. То есть, «компьютерная шея» образуется, когда тело находится в определенной неподвижной позе.

Такая поза создает чрезмерное напряжение в шейном отделе, в итоге образуется чрезмерное напряжение и холка в седьмом шейном позвонке. Помимо этого, пользователи сталкиваются с застойными явлениями в области шеи.

Когда последствия малоподвижного образа жизни дают о себе знать, шея укорачивается, как ты втягивается в плечи.

- Для коррекции надо регулярно делать комплекс упражнений: вытягивать шею, изменять угол наклона. А главное, контролировать, в каком положении находится наша голова при использовании гаджетов, - говорит эксперт «Газете.ru».

Абдулина напоминает, что при наклоне головы увеличивается давление на опору, то есть шею. Если при вертикальном положении шеи давление головы ощущается примерно как 5 килограммов, то при наклонном – 15 кг. То есть, увеличивается в три раза. А это значит, что шейные позвонки разрушаются быстрее, происходит деформация всего скелета.

- К тому же, неправильное положение шеи к позвоночнику провоцирует мигрень и головные боли. Нарушается осанка, запускается цепная реакция физиологических изменений по всему телу, - заявила эксперт.

Поэтому нужно прерывать работу за компьютером каждые сорок минут. Во время перерыва устраивать зарядку, разминая все тело.

Важно также положение головы во время работы – глаза должны смотреть в экран прямо перед собой, без наклона. Даже когда человек смотрит на клавиатуру, то угол наклона шеи составляет 10%. Так что гаджеты нужно располагать не внизу, а перед глазами, передает телеканал "360".

-Еще одна опасность – это посадка «ногу на ногу» или со скрещенными ногами под стулом. Оказывается это тоже ведет к деформации шеи, так как меняется положение таза, - заключила эксперт.

В свою очередь заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Евгений Ачкасов, профессор, доктор медицинских наук напомнил, что в вопросах поддержания здоровья крайне важны физические нагрузки. Даже при хронических заболеваниях не стоит отказываться от минимальных упражнений. Но вот прибегать к шаблонным нагрузкам - это плохая идея, пишет RT.