Росавиация продлила режим ограничения полетов на юге России Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация приняла решение о продлении временного ограничения полетов в 11 аэропортов, расположенных на юге и в центральной части России. Данные ограничения будут продлены до 4 сентября 2022 года. Об этом в ведомстве заявили в пятницу, 26 августа.

В Росавиации напомнили, что ограничения полетов распространяется на аэропорты Белгород, Брянск, Липецк, Геленджик, Воронеж, Анапа, Ростов-на-Дону, Симферополь, Курск, Краснодар, а также Элиста.

В ведомстве также уточнили, что все остальные аэропорты России работают в штатном режиме, а открытыми аэропортами на юге страны остаются Сочи, Минеральные Воды, Волгоград и Ставрополь. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку по альтернативным маршрутам при помощи этих аэропортов.

Напомним, Росавиация объявила о своем решении закрыть часть воздушного пространства на юге России для гражданских самолетов из-за начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022. Позже ведомство сообщало о продлении этого режима.