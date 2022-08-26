Раскрыта причина поездки тренера Татьяны Тарасовой в Америку

Татьяна Тарасова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный тренер Татьяна Тарасова объявила, что отправилась в поездку в США, сообщает "КП-Спорт". Наставник уехала в Америку, поскольку ранее долго работала в Штатах, где у нее остались знакомые. Татьяна Анатольевна раскрыла причины своей поездки:

- У меня здесь осталось очень много вещей, мне нужно их перевезти. Я приехала к своим друзьям, у которых находятся мои зимние вещи. У меня тут еще две пары зимней обуви. Могу показать, когда приеду. На каток я здесь не хожу, просто живу у друзей, - цитирует Тарасову портал "Чемпионат".

Отметим, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что фигурист Артур Даниелян ушел от своего тренера Елены Буяновой, Камила Валиева рассказала, чему ее научило фигурное катание, а фигуристка Алена Косторная показала свои подарки на 19-летие.