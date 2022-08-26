В США раскрыли ключевую проблему украинской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается ключевой проблемой украинского командования. Такое мнение в колонке для Hill высказал директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.

«Важнейшая проблема … - несомненно, личный состав … Запад может предоставить всю помощь на свете, но наделать новых украинцев он не в силах», - заявил директор Центра разведки.

Хумински уточнил, что для союзников Украины насущной проблемой становятся мероприятия, связанные с поддержанием боеспособности личного состава армии. По его словам, на плечи западных стран теперь должна лечь забота о выводе украинских военных с линии фронта для оздоровительного отдыха, а также обучения, после чего организации их возвращения на передовую.

Напомним, 17 августа этого года министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что пятьдесят украинских военных специалистов окончили обучение в республики, отметив также, что еще 150 украинских военнослужащих пройдут обучение в октябре 2022 года.