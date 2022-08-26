Вооруженным силам Украины предрекли серьезные потери при попытке вернуть освобожденные РФ территории Фото: REUTERS

Украинская армия потерпит сокрушительное поражение при попытке контрнаступления на юге республики и в Донбассе. Об этом заявил американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли в статье для 19Fortyfive.

"Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву Запада к скорейшим действиям", — пояснил военный эксперт.

Фарли полагает, что украинское контрнаступление, скорее всего, приведет к драматическим последствиям для ВСУ — обнаружению слабых мест украинской обороны и потере новых территорий в результате российского контрудара

Ранее стало известно о том, что из-за серьезных потерь многие бойцы ВСУ и нацбатальонов начали оставлять свои позиции и отказываться от ведения боевых действий против российской армии.

Командир одиозного украинского украинского нацформирования "Кракен" Дмитрий Стрельников, оказавшись в российском плену, заявил о том, что у Вооруженных сил Украины нет никаких шансов на то, чтобы победить армию РФ. В связи с этим военнослужащим ВСУ лучше всего сложить оружие и не оказывать сопротивление российским войскам - тогда спецоперация РФ завершится быстрее и без напрасных человеческих жертв, полагает Стрельников.