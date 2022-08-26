ФСБ задержала за шпионаж гражданина Украины, проживавшего в Курске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в пятницу, 26 августа, заявила о задержании украинского гражданина, который проживал в Курске. Мужчину подозревают в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Министерства обороны РФ.

«Пресечена противоправная деятельность жителя города Курска - гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки министерства обороны Украины», - сказано в заявлении ведомства, где уточняют, что мужчину подозревают «в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах министерства обороны для использования их против безопасности» России.

Подозреваемый признался, что собирал информацию об офицерах Вооруженных сил РФ, а также и их семьях. Кроме того, он сообщил, что занимался вербовкой.

Как сообщается, в доме у задержанного обнаружили спецсредства, которые были переданы украинской разведкой, а также литературу по снайперской подготовке и партизанской войне. Возбуждено уголовное дело о шпионаже.