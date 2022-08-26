Замглавы херсонской ВГА Стремоусов сообщил, что ему угрожают убийством

Кирилл Стремоусов признался, что опасаются за свою жизнь и за жизнь членов своей семьи Фото: из соцсетей

Угрозы убийством поступили в адрес замглавы временной военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилла Стремоусова и его семьи. С таким заявлением публично выступил сам Стремоусов. По мнению чиновника, за угрозами в его адрес стоят украинские власти.

"Всем, кто мне пишет угрозы, рассказывает разные вещи про "тушение света", убийство меня и моей семьи, помните, убийство всех членов моей семьи не остановит развитие России и никогда не вернет освобожденные территории в руки неблагоприятных, продажных нацистов", - рассказал Стремоусов в видеоролике, который опубликован в официальном телеграм-канале замглавы ВГА Херсонской области.

Ранее Стремоусов заявил, что никаких переговоров о судьбе Херсонской области с Украиной никто вести не будет, регион неизбежно войдет в состав России по итогам референдума. Более того, по его словам, Киев в принципе утратил право на ведение каких-либо мирных переговоров.

Стремоусов отмечает, что позиция Украины полностью диктуется киевским властям из США, поэтому самостоятельным субъектом для переговоров команда украинского президента Владимира Зеленского являться в принципе не может. Единственный выход для киевского режима - объявить о капитуляции, полагает замглавы херсонской ВГА.