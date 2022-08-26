Мишустин заявил об усилении санкционного давления Запада на Россию и Белоруссию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию, хотя сами же ощущают негативную отдачу от такой политики. Такое заявление в пятницу, 26 августа, сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Ситуация стремительно меняется, коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что негативную отдачу от такой политики почувствовали и сами ее инициаторы», - заявил глава российского правительства в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Премьер-министр отметил, что международная экономическая и торговая система сейчас расшатывается, нарушая при этом привычные связи и уклады, но, по его словам, в текущих условиях Евразийский экономический союз (ЕАЭС) доказал свою эффективность. Мишустин также заявил, что на данный момент идет активный переход на расчеты в нацвалютах в ЕАЭС, уточнив, что данный показатель уже достиг 75%.