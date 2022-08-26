Пентагон заявил, что Украина ведет учет поставок оружия из США на бумаге и часто не знает, где оно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти фиксируют прибывшие в страну поставки оружия из США на бумаге и не всегда могут сказать, где оно оказалось в итоге. Об этом рассказал исполняющий обязанности генинспектора Пентагона Шон О'Доннелл.

«В НАТО, как представляется, уверены, что передача оружия проводилась в достаточной мере безопасно. Насколько мы можем судить, прямо сейчас, все, что должно стрелять и взрывать, используется полностью. Но все это необходимо проверить», - заявил генеральный инспектор в интервью агентству Bloomberg.

Как, в связи с этим, отметил Шон О'Доннелл, украинские власти регистрируют получение американского вооруженная при помощи «написанных от руки квитанций». «Это все бумага», - подчеркнул он, добавив, что как только оружие и техника поступает на украинскую территорию из США, Киев вряд ли может быть «уверен в том», где все поставленное вооруженное окажется впоследствии.