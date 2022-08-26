В России 26 августа 2022 выявлено 46 452 случая заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в России выявлено 46 452 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом, 26 августа 2022 года, сообщил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки был подтвержден 81 летальный исход, а в связи с выздоровлением выписано 33 709 человек, что на 9,5% больше по сравнению с минувшим четвергом, 25 августа. Количество госпитализаций напротив уменьшилось, однако процент незначительный. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 3 912 человек, что на 0,6% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 26 августа 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в России выросло до 19 311 973. Жертвами инфекцией стало 383 910 человек, а из больниц выписали 18 435 096 пациентов.

Также сообщается, что 94 697 949 граждан страны прошли вакцинацию первым компонентом, а 89 423 801 прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции.