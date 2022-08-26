Представители ЦРУ заинтересовались недвижимостью россиян в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители Центрального разведывательного управления США стали проявлять интерес к недвижимости, которую активно покупаю российские граждане в Турции. Об этом пишет местное издание Yeni Safak, где сообщают, что ЦРУ США начало угрожать деловым кругам негативными последствиями сотрудничества с Россией.

Издание со ссылкой на свои источники, заявляет, что резидент ЦРУ в Турции «открыто угрожал» на встречах с представителями местных строительных компаний, а поводом для такого поведения стал рост продаж недвижимости российским гражданам.

Как передает издание, один из представителей Центрального разведывательного управления США задавал местным бизнесменам строительного сектора сследующие вопросы: «Сколько жилья вы продали русским?», «По каким каналам проводилась оплата?», «В какой валюте вы получали оплату за продаваемые дома?».

Отмечается, что ЦРУ могло так активизировалось в Турции на фоне попыток Вашингтона усилить давление на Анкару.