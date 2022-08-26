Венгрия дала разрешение «Росатому» на строительство двух энергоблоков АЭС «Пакш» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Росатом» получила разрешение от Управления по атомной энергии Венгрии на строительство 5-го и 6-го энергоблоков атомной электростанции (АЭС) «Пакш». Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в ведомстве.

«Государственное управление по атомной энергии... дает разрешение на сооружение 5-го и 6-го блоков атомной электростанции, которые будут сооружены на базе Пакш», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте венгерского управления.

Уточняется, что лицензия будет действительна на протяжении десяти лет со дня подписания.

Ранее, в середине июля этого года, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что власти республики ведут переговоры о новых маршрутах поставок для элементов безопасности по атомной электростанции «Пакш», отметив планы получить элементы для проекта «Пакш-2» в ускоренном порядке и уже осенью этого года заложить бетонные блоки.