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Экономика26 августа 2022 8:33

Венгрия дала разрешение «Росатому» на строительство двух энергоблоков АЭС «Пакш»

Лицензия будет действительна на протяжении десяти лет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Венгрия дала разрешение «Росатому» на строительство двух энергоблоков АЭС «Пакш»

Венгрия дала разрешение «Росатому» на строительство двух энергоблоков АЭС «Пакш»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Росатом» получила разрешение от Управления по атомной энергии Венгрии на строительство 5-го и 6-го энергоблоков атомной электростанции (АЭС) «Пакш». Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в ведомстве.

«Государственное управление по атомной энергии... дает разрешение на сооружение 5-го и 6-го блоков атомной электростанции, которые будут сооружены на базе Пакш», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте венгерского управления.

Уточняется, что лицензия будет действительна на протяжении десяти лет со дня подписания.

Ранее, в середине июля этого года, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что власти республики ведут переговоры о новых маршрутах поставок для элементов безопасности по атомной электростанции «Пакш», отметив планы получить элементы для проекта «Пакш-2» в ускоренном порядке и уже осенью этого года заложить бетонные блоки.