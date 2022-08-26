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В мире26 августа 2022 9:04

Алиев сообщил о размещении армии Азербайджана в Лачине в Карабахе

Президент республики заявил, что села Забух и Сус были взяты под контроль
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Алиев сообщил о размещении армии Азербайджана в Лачине в Карабахе

Алиев сообщил о размещении армии Азербайджана в Лачине в Карабахе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Азербайджана размещены в городе Лачин в Карабахе. Такое заявление сделал президент республики Ильхам Алиев.

«Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе», - написал азербайджанский президент в пятницу, 26 августа, в Twitter, добавив, что села Забух и Сус были «взяты под контроль».

Один из пунктов трехстороннего заявления президента Азербайджана, а также лидеров России и Армении, который был подписано 9 ноября 2020 года, предусматривал строительство маршрута по Лачинскому коридору. Движение должно было идти в обход города Лачин с последующей передислокацией российских миротворцев. Позже, в августе этого года Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило о завершении строительства новой магистрали.