Алиев сообщил о размещении армии Азербайджана в Лачине в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Азербайджана размещены в городе Лачин в Карабахе. Такое заявление сделал президент республики Ильхам Алиев.

«Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе», - написал азербайджанский президент в пятницу, 26 августа, в Twitter, добавив, что села Забух и Сус были «взяты под контроль».

Один из пунктов трехстороннего заявления президента Азербайджана, а также лидеров России и Армении, который был подписано 9 ноября 2020 года, предусматривал строительство маршрута по Лачинскому коридору. Движение должно было идти в обход города Лачин с последующей передислокацией российских миротворцев. Позже, в августе этого года Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило о завершении строительства новой магистрали.