Белорусские силовики обнаружили похожий на взрывчатку предмет в авто с россиянином

Сейчас погранкомитет Белоруссии проводит проверку по факту случившегося Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На пропускном пункте в Бресте на польско-белорусской границе пограничники обнаружили в автомобиле, следовавшем из Польши в Белоруссию, устройство, похожее на бомбу. За рулем автомобиля с российскими номерами был гражданин России.

Информацию об этом распространил погранкомитет Белоруссии.

«Автомобиль был оперативно оцеплен, пропуск лиц и транспортных средств приостановлены. На место прибыли сотрудники МЧС и саперная группа»,— отмечается в официальном телеграм-канале белорусского ведомства.

В настоящее время силовики Белоруссии проводят масштабную проверку по факту данного инцидента и проверяют личность россиянина, в машине которого был обнаружен похожий на взрывное устройство предмет. Выясняется, представляет ли предмет опасность для окружающих.

После выяснения всех обстоятельств случившегося белорусские правоохранители будут решать вопрос, необходимо ли будет возбуждать в связи со случившимся уголовное дело.