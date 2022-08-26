Британский регулятор призвал правительство к решительным действиям из-за роста цен на электричество

Жителей Великобритании призывают всерьез готовиться к крайне суровой и тяжелой зиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства Джонатан Брерли призвал британское правительство к срочным и решительным действиям в свете резкого роста стоимости электроэнергии в стране.

По его словам, ситуация с ростом цен на свет в Великобритании может привести к катастрофическим последствиям для многих жителей страны и экономики Соединенного Королевства.

"Когда я смотрю на цены, по которым зимой будет закупаться газ, то они сейчас в 15 раз выше обычных. Стоимость электроэнергии меняется кардинальным образом", - сообщил Брерли в интервью телеканалу Sky News.

Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что из-за угрозы масштабного энергетического кризиса Великобритании необходимо готовиться к тяжелой и суровой зиме. В частности, лондонский градоначальник допускает, что миллионы британцы останутся без еды и тепла уже в течение ближайших 4-6 месяцев. В связи с этим Хан призывает власти Соединенного Королевства уже сейчас задуматься о подготовке к зиме.

Поводом для энергокризиса может стать отказ британских властей оплачивать поставки российских нефти и газа в рублях (как того требует Москва). Это означает, что поставки энергоресурсов из РФ в страны Западной Европы в ближайшее время теоретически могут быть полностью прекращены.